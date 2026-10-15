Bär plant Hilfsnetzwerk für Wissenschaftler bei AfD-Regierung

Anzeige

BERLIN. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat für den Fall einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt ein länderübergreifendes Hilfsnetzwerk für Wissenschaftler in Aussicht gestellt. Sollten unter einer neuen Landesregierung ganze Forschungsbereiche ihre Finanzierung verlieren, müssten Hochschulen in anderen Bundesländern möglichst viele der betroffenen Mitarbeiter aufnehmen.

Die Ministerin befürchtet erhebliche Folgen für bedeutende Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Landes. Besonders verwies sie auf die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle und die Stiftung Bauhaus Dessau.

Sollten diese keine Mittel mehr aus dem Landeshaushalt erhalten, könne nach ihrer Einschätzung „großer Schaden“ entstehen. Als Beispiel nannte Bär die Bibliothek der Leopoldina, in der auch Originalschriften Albert Einsteins aufbewahrt werden. Ein vollständiger Wegfall der Landesförderung könne nach ihrer Darstellung weder vom Bund noch von den übrigen 15 Bundesländern ausgeglichen werden.

Ministerin verspricht Hilfe aus anderen Bundesländern

Bär kündigte an, für einen solchen Fall Lösungen über die Landesgrenzen hinweg zu suchen. Sollten Forschungseinrichtungen geschlossen oder ganze Bereiche gestrichen werden, müssten andere Universitäten versuchen, betroffene Wissenschaftler zu übernehmen. Die Ministerin räumte allerdings ein, dass dies auch für die aufnehmenden Hochschulen schwierig wäre.

Die Wissenschaftsfreiheit müsse unabhängig davon geschützt werden, welche Partei in einem Bundesland regiere. „Wir lassen die Wissenschaft nicht hängen“, versicherte die CSU-Politikerin.

Die Leopoldina wird nach eigenen Angaben zu 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land Sachsen-Anhalt finanziert. Sie ist Deutschlands Nationale Akademie der Wissenschaften und berät unter anderem die Bundesregierung. Auch die Stiftung Bauhaus Dessau erhält öffentliche Mittel vom Land, vom Bund und von der Stadt Dessau-Roßlau.

AfD will andere Kulturpolitik

Die AfD hat in ihrem Regierungsprogramm eine grundlegende Neuorientierung der Kultur- und Wissenschaftspolitik angekündigt. Unter anderem will sie eine patriotisch ausgerichtete Kulturpolitik durchsetzen, die staatliche Hochschulpolitik verändern und den Einfluss der Studentenräte zurückdrängen. Die bisherige Hervorhebung des Bauhauses als identitätsstiftende Einrichtung für Sachsen-Anhalt lehnt sie ab. Vertreter der Partei hatten das Bauhaus in der Vergangenheit als „Irrweg der Moderne“ kritisiert.

Konkrete Beschlüsse über die Streichung sämtlicher Landesmittel für die Leopoldina oder das Bauhaus liegen allerdings nicht vor. Bärs Überlegungen beziehen sich auf ein mögliches Szenario nach einem Regierungswechsel. Ob eine künftige AfD-geführte Landesregierung tatsächlich entsprechende Kürzungen vornehmen würde, ist bislang offen. (rr)