Warten auf den Untergang der Regierung Merz

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Der Abgang der SPD-Vorsitzenden und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (JF berichtete) ist das jüngste Signal für die Erosion der Macht der Regierung Merz. Union und SPD stecken stellvertretend mit den sie Jahrzehnte tragenden Eliten, Medien, Intellektuellen in einer dramatischen Existenzkrise. Sie erschüttert die Machtbasis der alten Bundesrepublik. Nur knapp die Hälfte der Bürger entscheidet sich noch für Parteien der Bonner Republik.

Wie Kaninchen auf die Schlange starren Politiker und Parteistrategen auf Fieberkurven von Wahlergebnissen und Umfragen. Bei Union und SPD kennt der Trend nur eine Richtung – abwärts. Es geht ihnen wie der deutschen Volkswirtschaft, die seit 2019 auch nicht mehr zulegt. Das geringe Wachstum, das Forschungsinstitute für 2026 prognostizieren, fußt ausschließlich auf Staatsausgaben, die mit einer beispiellosen Schuldenorgie aufgebläht wurden.

Hauptziel der Kritik an der Reformen verweigernden Bundesregierung war nicht zufällig Bärbel Bas mit ihrem Sozialministerium. Fast 40 Prozent des Bundeshaushaltes, 200 Milliarden Euro, verteilt ihr Haus. Ob explodierende Migrationskosten, Ausgaben für Grundsicherung (Ex-Bürgergeld) oder das Rentenloch – insbesondere hier sind harte Entschlüsse fällig, will Deutschland nicht zahlungsunfähig werden.

Schwarz-Rot betreibt pure Selbstbeschäftigung

Doch zurück zu den auf Umfragewerte starrenden Parteipolitikern: Woher kommt ihre Bewegungsunfähigkeit? Sie sind ratlos, ob sich Reformschritte wirklich für sie lohnen werden. Gehen ihnen Wähler, insbesondere zur AfD, von der Fahne, weil Reformen drohen oder weil sie nicht kommen?

Angesichts katastrophaler Zustimmungswerte treibt das Handeln der Politiker von Union und SPD zu einem abnehmenden Teil die Sorge um die Zukunft Deutschlands. Stärker denn je geht es ums Überleben der eigenen Partei, die Sicherung eines sicheren Listenplatzes für die nächste Wahl. Das führt zum Patt, zur Verkeilung der Koalitionspartner in kollektiver Arbeitsverweigerung. Bereits jetzt wird stattdessen die Energie darauf konzentriert, am „Narrativ“ zu feilen, wem das Scheitern der Regierung Merz schlussendlich anzulasten sein wird.

Reißt Merz die Brandmauer nicht ab, tun es die Wähler

Auch die vom Bas-Rücktritt überlagerte CDU-Klausurtagung lieferte keinen Befreiungsschlag, sondern nur ein laues „Weiter so“. Wenn Kanzler Merz auf dem Arbeitgebertag erklärt, er beabsichtige nicht, „Liebling der Nation zu werden“, dann hat wenigstens einer das Klassenziel schon erreicht.

Statt sich zu bewegen, wartet die Politik auf Wunder: Plötzliche Lösung des Iran-Konflikts? Ende des Ukraine-Krieges? Oder sie diskutiert zum x-ten Mal das juristisch undurchsetzbare Verbot der AfD. Wahrscheinlich wäre der wichtigste Reformschritt für Deutschland das offizielle Abräumen der Brandmauer. Geschieht das nicht freiwillig, dann tun es übrigens die Wähler.

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Aus der JF-Ausgabe 43/26.