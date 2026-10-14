Moosdorf scheitert in Karlsruhe mit Eilantrag gegen eigene Fraktion

Weil die AfD im Bundestag eine Rekordstrafe und Redeverbot gegen ihn verhängt, zieht Matthias Moosdorf vor das Verfassungsgericht – und scheitert nun im Eilverfahren. Zuvor hatte er einen Fraktionskollegen intern heftig kritisiert. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT legt der Politiker nach.