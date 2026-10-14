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AfD im Bundestag: Moosdorf scheitert in Karlsruhe mit Eilantrag gegen eigene Fraktion

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Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Nun gelten beide als Gegenspieler, was die Besetzung der Auschußposten für die AfD angeht.
Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Nun gelten beide als Gegenspieler, was die Besetzung der Auschußposten für die AfD angeht.
Markus Frohnmaier und Matthias Moosdorf. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium AfD im Bundestag
 

Moosdorf scheitert in Karlsruhe mit Eilantrag gegen eigene Fraktion

Weil die AfD im Bundestag eine Rekordstrafe und Redeverbot gegen ihn verhängt, zieht Matthias Moosdorf vor das Verfassungsgericht – und scheitert nun im Eilverfahren. Zuvor hatte er einen Fraktionskollegen intern heftig kritisiert. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT legt der Politiker nach.

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