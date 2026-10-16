Reiche muss Video mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen Linke löschen

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KARLSRUHE. Das Bundesverfassungsgericht hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verpflichtet, ein Video mit schweren Vorwürfen gegen die Linkspartei vorläufig vom Instagram-Kanal ihres Ministeriums zu entfernen. Der Zweite Senat gab einem entsprechenden Eilantrag der Linken statt, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.

Die Richter sehen die Gefahr, dass der Partei durch die weitere Verbreitung des Videos erhebliche Nachteile im politischen Wettbewerb entstehen könnten.

In dem umstrittenen Beitrag waren Ausschnitte einer Rede zu sehen, die Reiche am 23. September auf einer Wirtschaftskonferenz gehalten hatte. Die Ministerin warnte darin nach dem Wahlsieg der Linken bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl vor den Folgen einer möglichen Regierungsbeteiligung der Partei. Reiche sprach von einer Partei, die „Antisemitismus offen lebt“, Juden in Berlin Angst mache und jüdisches Leben bekämpfe. Zudem warf sie der Linken vor, über Enteignungen nicht nur zu sprechen, sondern diese auch in ihr Programm zu schreiben und die organisierte Kriminalität auf Wahlpartys willkommen zu heißen. Das sei sowohl für Berlin als auch für den deutschen Investitionsstandort gefährlich.

Linke sieht Neutralitätsgebot verletzt

Das Video war am 24. September auf dem offiziellen Instagram-Profil des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlicht worden. Die Linke forderte anschließend über einen Rechtsanwalt, den Beitrag bis zum 29. September zu entfernen. Nachdem das Ministerium dieser Aufforderung nicht nachkam, wandte sich die Partei an das Bundesverfassungsgericht.

Die Linke argumentierte, Reiche habe als Regierungsmitglied ihre Pflicht zur parteipolitischen Neutralität verletzt. Durch die Veröffentlichung auf einem staatlichen Kommunikationskanal sei unzulässig in das Recht der Partei auf gleichberechtigte Teilnahme am politischen Wettbewerb eingegriffen worden. Zugleich sprach die Linke von einer systematischen Kampagne der CDU gegen sie.

Das Bundesverfassungsgericht folgte dem Eilantrag mit sechs zu zwei Richterstimmen. Die fortgesetzte Verbreitung der Vorwürfe über den Ministeriumskanal könnte der Linken einen schweren, nicht wiedergutzumachenden Nachteil zufügen, erklärten die Richter. Dabei verwiesen sie ausdrücklich auf die laufenden Gespräche über eine Regierungsbildung in Berlin, an denen die Linkspartei beteiligt ist.

Reiche darf ihre Kritik weiterhin äußern

Eine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Reiches Äußerungen ist damit allerdings nicht gefallen. Wie aus dem Beschluss vom 14. Oktober hervorgeht, muss das Video bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren, längstens jedoch für sechs Monate, entfernt bleiben.

Ausdrücklich stellten die Richter klar, dass sich Reiche als Parteipolitikerin oder Privatperson weiterhin im Rahmen ihrer Meinungsfreiheit über die Linke äußern darf. Auch in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin könne sie vor Gefahren für den Wirtschaftsstandort durch Enteignungen, Antisemitismus oder organisierte Kriminalität warnen. Dabei müsse sie allerdings die verfassungsrechtlichen Anforderungen an staatliche Äußerungen einhalten und auf die beanstandeten Bewertungen der Linkspartei verzichten. Sollte sich die Klage der Linken im Hauptverfahren als unbegründet erweisen, könnte Reiche ihre bisherigen Äußerungen anschließend auch in amtlicher Funktion wiederholen.

Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, den Beschluss zu prüfen und die Konsequenzen umzusetzen. Die Linke begrüßte dagegen den vorläufigen Erfolg. Ihr Bundesgeschäftsführer Janis Ehling erklärte gegenüber dem Spiegel, Reiches Kampagne gegen die Partei falle nun wie ein Kartenhaus in sich zusammen. (rr)