Umfeld von Antisemitismusbeauftragtem: Ministerium greift gegen NGO durch

Familienministerin Prien: Ihr Haus förderte eine fragwürdige Organisation – allerdings noch unter der Vorgängerin. Fotos: picture alliance/dpa | Elisa Schu / Screenshot JF

Im Januar geht beim Brandenburger Antisemitismusbeauftragten ein Schuppen in Brand auf. Es kommt heraus: Zwei Freunde sind tatverdächtig, die zugleich eine NGO leiten. Nun hat die JF erfahren, dass die Organisation Probleme mit dem Bundesfamilienministerium bekommt.