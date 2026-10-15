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JF-Exklusiv: Umfeld von Antisemitismusbeauftragtem: Ministerium greift gegen NGO durch

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Familienministerin Prien: Demokratie-NGO bekommt Konsequenzen zu spüren.
Familienministerin Prien: Demokratie-NGO bekommt Konsequenzen zu spüren.
Familienministerin Prien: Ihr Haus förderte eine fragwürdige Organisation – allerdings noch unter der Vorgängerin. Fotos: picture alliance/dpa | Elisa Schu / Screenshot JF
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Umfeld von Antisemitismusbeauftragtem: Ministerium greift gegen NGO durch

Im Januar geht beim Brandenburger Antisemitismusbeauftragten ein Schuppen in Brand auf. Es kommt heraus: Zwei Freunde sind tatverdächtig, die zugleich eine NGO leiten. Nun hat die JF erfahren, dass die Organisation Probleme mit dem Bundesfamilienministerium bekommt.

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Familienministerin Prien: Ihr Haus förderte eine fragwürdige Organisation – allerdings noch unter der Vorgängerin. Fotos: picture alliance/dpa | Elisa Schu / Screenshot JF
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