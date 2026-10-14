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Skandal-Video von Böhmermann: Der gute Mensch von heute? Unversöhnlich, gewaltaffin, zerstörungswütig

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Skandal-Video von Böhmermann: Der gute Mensch von heute? Unversöhnlich, gewaltaffin, zerstörungswütig

Das Bild zeigt Jan Böhmermann. Er ist ein Mensch, der immer wieder offen zu Gewalt aufruft.
Das Bild zeigt Jan Böhmermann. Er ist ein Mensch, der immer wieder offen zu Gewalt aufruft.
Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann: Konservative sollten nicht so niederträchtig werden. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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Der gute Mensch von heute? Unversöhnlich, gewaltaffin, zerstörungswütig

Jan Böhmermann lässt Siegmund auf seiner Simson von einem Lastwagen überrollen. Was dieser Witz über seine Zuschauer verrät – und warum Konservative der Versuchung widerstehen sollten, es ihm gleichzutun. Von Jan A. Karon.

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Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann: Konservative sollten nicht so niederträchtig werden. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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