Linksextreme kippen bundesweit Pferdemist vor CDU-Büros ab

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HAMBURG. Linksextreme haben am Donnerstag in mehreren deutschen Städten Pferdemist vor Geschäftsstellen der CDU abgeladen. Hinter der bundesweiten Aktion steht die Interventionistische Linke (IL), die damit gegen die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt (die JF berichtete) protestieren will. Nach Angaben der Gruppe fanden entsprechende Aktionen in Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Halle, Hannover, Nürnberg und Aschaffenburg statt.

In Hamburg schütteten rund zehn Teilnehmer Pferdemist vor dem Eingang der CDU-Landeszentrale am Leinpfad im Stadtteil Winterhude aus. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sie den Mist mit einem Bollerwagen herantransportieren und anschließend auf dem Gehweg und der Treppe verteilen. Am Zaun des Gebäudes befestigten sie ein Transparent, das der CDU vorwarf, „den Weg frei für Faschisten“ zu machen.

„Apfel zu Asche, Staub zu Staub, braune Scheiße zu brauner Scheiße“, heißt es in dem Video. Die Gruppe warf den Christdemokraten vor, sich mit ihrer Politik auf eine Stufe mit der AfD zu stellen. Zugleich drohten die Teilnehmer weitere Aktionen an, sollte die CDU der AfD erneut zu politischen Ämtern verhelfen.

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Polizei ermittelt gegen Teilnehmer

Die Hamburger Polizei bestätigte eine nicht angemeldete Versammlung mit etwa zehn Personen. Von zwei Teilnehmern wurden die Personalien festgestellt. Ihnen drohen nach Polizeiangaben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht.

Auch in Bremen landeten mehrere Schubkarrenladungen Pferdemist vor der CDU-Geschäftsstelle in der Altstadt. Nach einer Mitteilung der Polizei wurden der Eingangsbereich und der Gehweg verschmutzt. Zudem hinterließen die Beteiligten ein rund vier Meter breites Transparent mit einer beleidigenden Aufschrift sowie mehrere Flugblätter. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und beauftragten ein Reinigungsunternehmen mit der Beseitigung des Mists.

An der Bremer Aktion beteiligte sich neben der Interventionistischen Linken auch das Bündnis „Widersetzen“. Beide Gruppen bekannten sich in einer gemeinsamen Erklärung zu dem Vorfall. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bat Zeugen um Hinweise.

Leipziger CDU spricht von Einschüchterung

In Leipzig kippten Vermummte Pferdemist vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Mädlerpassage aus. Der Leipziger CDU-Politiker und Oberbürgermeisterkandidat Michael Weickert bezeichnete die Aktion gegenüber Antenne Sachsen als gezielten Einschüchterungsversuch.

„Wer Mist vor Eingangstüren kippt und die Union auf gefälschten Plakaten als Wegbereiter des Faschismus verleumdet, hat keine Argumente mehr“, erklärte Weickert. Am linken Rand Leipzigs habe sich ein Milieu festgesetzt, das politische Gegner nicht widerlegen, sondern einschüchtern wolle. Die CDU werde sich davon nicht beeindrucken lassen.

Die Interventionistische Linke wird vom Hamburger Verfassungsschutz als gewaltorientierte linksextremistische Gruppierung eingestuft. Nach Einschätzung der Behörde strebt sie die Überwindung der bestehenden demokratischen Ordnung an und versucht, Verbindungen zwischen militanten Gruppen und anderen linken Organisationen herzustellen.

Wahl des AfD-Politikers löste Proteste aus

Auslöser der Aktionen war die Wahl von Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt am 6. Oktober. Der AfD-Abgeordnete erhielt in geheimer Abstimmung 48 Stimmen. Seine eigene Fraktion verfügt über 39 Mandate, das BSW hatte seine Unterstützung mit fünf Stimmen bereits angekündigt. Damit müssen mindestens vier Abgeordnete anderer Fraktionen für Rausch gestimmt haben.

Die Interventionistische Linke wirft der CDU vor, dem AfD-Politiker zur Wahl verholfen zu haben. Ob tatsächlich CDU-Abgeordnete für Rausch stimmten, lässt sich wegen der geheimen Abstimmung jedoch nicht zweifelsfrei feststellen. Die CDU-Fraktion hatte eine Unterstützung des AfD-Kandidaten bestritten. (rr)