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Interview mit Jörn Weitzmann: Jetzt spricht der abgesetzte Vorsitzende des Rechtsanwalts-Versorgungswerks

Interview mit Jörn Weitzmann: Jetzt spricht der abgesetzte Vorsitzende des Rechtsanwalts-Versorgungswerks

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Jörn Weitzmann (r.): Die Hamburger Anwaltschaft entpuppt sich als links und stellt sich gegen den Vorsitzenden ihres Versorgungswerk. Fotos: picture alliance / Zoonar | HGVorndran /// Weitzmann
Jörn Weitzmann (r.): Die Hamburger Anwaltschaft entpuppt sich als links und stellt sich gegen den Vorsitzenden ihres Versorgungswerk. Fotos: picture alliance / Zoonar | HGVorndran /// Weitzmann
Rechtsanwalt Jörn Weitzmann (r.): „Ich kann nicht in die Köpfe dieser Menschen schauen.“ Fotos: picture alliance / Zoonar | HGVorndran /// Weitzmann
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Jetzt spricht der abgesetzte Vorsitzende des Rechtsanwalts-Versorgungswerks

Mehr 20 Jahre war Jörn Weitzmann Vorsitzender des Hamburger Rechtsanwalts-Versorgungswerk – bis er von Anwälten abgewählt wurde, die ihm „rechtsradikale Äußerungen“ unterstellen. Nun äußert er sich gegenüber der JF zu den Vorwürfen.

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Rechtsanwalt Jörn Weitzmann (r.): „Ich kann nicht in die Köpfe dieser Menschen schauen.“ Fotos: picture alliance / Zoonar | HGVorndran /// Weitzmann
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