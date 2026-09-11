So steht es um Deutschlands Wohnungsmarkt

Die Arbeit auf der Baustelle ruht: So erlebt der Wohnungsmarkt keine Entlastung (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut

Deutschland fehlen inzwischen rund 1,4 Millionen Wohnungen. Der Neubau ist 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2012 eingebrochen. Nicht zuletzt bedingt durch stark gestiegene Baukosten und langwierige Genehmigungsverfahren. Doch das ist nicht alles.