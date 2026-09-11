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Wenn das Dach überm Kopf fehlt: So steht es um Deutschlands Wohnungsmarkt

Wenn das Dach überm Kopf fehlt: So steht es um Deutschlands Wohnungsmarkt

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Die Arbeit auf der Baustelle ruht: So erlebt der Wohnungsmarkt in Deutschland keine Entlastung (Symbolbild).
Die Arbeit auf der Baustelle ruht: So erlebt der Wohnungsmarkt in Deutschland keine Entlastung (Symbolbild).
Die Arbeit auf der Baustelle ruht: So erlebt der Wohnungsmarkt keine Entlastung (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
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So steht es um Deutschlands Wohnungsmarkt

Deutschland fehlen inzwischen rund 1,4 Millionen Wohnungen. Der Neubau ist 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2012 eingebrochen. Nicht zuletzt bedingt durch stark gestiegene Baukosten und langwierige Genehmigungsverfahren. Doch das ist nicht alles.

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Die Arbeit auf der Baustelle ruht: So erlebt der Wohnungsmarkt keine Entlastung (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
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