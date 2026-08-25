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Sex-Broschüre: Nach Kritik des Ministeriums: „Falken“ schimpfen auf rechte „Hetzkampagne“

Sex-Broschüre: Nach Kritik des Ministeriums: „Falken“ schimpfen auf rechte „Hetzkampagne“

Sex-Broschüre: Nach Kritik des Ministeriums: „Falken“ schimpfen auf rechte „Hetzkampagne“

Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF
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Nach Kritik des Ministeriums: „Falken“ schimpfen auf rechte „Hetzkampagne“

Mehrfach forderte das Familienministerium „die Falken“ in den vergangenen Monaten auf, eine Frühsexualisierungsbroschüre anzupassen. Nun, nach mehr als einem Vierteljahr, meldet sich die sozialistische Organisation zu Wort – und lässt das Ministerium auflaufen.

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Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF
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