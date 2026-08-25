Nach Kritik des Ministeriums: „Falken“ schimpfen auf rechte „Hetzkampagne“

Frühsexualisierung mit Steuermitteln: Was hat das Haus von Ministerin Karin Prien (CDU) dazu zu sagen? Foto: picture alliance/dpa | Alicia Windzio / Broschüre „Sexualpädagogik“ der „Falken“ / Screenshot JF

Mehrfach forderte das Familienministerium „die Falken“ in den vergangenen Monaten auf, eine Frühsexualisierungsbroschüre anzupassen. Nun, nach mehr als einem Vierteljahr, meldet sich die sozialistische Organisation zu Wort – und lässt das Ministerium auflaufen.