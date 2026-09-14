Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Christoph Weynand: Dieser junge AfD-Politiker mischt die Heimatstadt von Lars Klingbeil auf

Christoph Weynand: Dieser junge AfD-Politiker mischt die Heimatstadt von Lars Klingbeil auf

Christoph Weynand: Dieser junge AfD-Politiker mischt die Heimatstadt von Lars Klingbeil auf

Bestritt seien ersten Wahlkampf hauptsächlich zu Fuß: Christoph Weynand (AfD). Foto: zVg
Bestritt seien ersten Wahlkampf hauptsächlich zu Fuß: Christoph Weynand (AfD). Foto: zVg
Bestritt seien ersten Wahlkampf hauptsächlich zu Fuß: Christoph Weynand (AfD). Foto: zVg
JF-Plus Icon Premium Christoph Weynand
 

Dieser junge AfD-Politiker mischt die Heimatstadt von Lars Klingbeil auf

Christoph Weynand ist Anfang 30, Soldat und politischer Neuling. Bei seinem ersten Wahlkampf führt er die AfD in Klingbeils Heimatstadt an die Spitze und zieht in die Bürgermeister-Stichwahl ein. Die JF hat mit ihm gesprochen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bestritt seien ersten Wahlkampf hauptsächlich zu Fuß: Christoph Weynand (AfD). Foto: zVg
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles