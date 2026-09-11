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Millionen Sparer betroffen: So soll die Krypto-Steuer ausgeweitet werden

Millionen Sparer betroffen: So soll die Krypto-Steuer ausgeweitet werden

Millionen Sparer betroffen: So soll die Krypto-Steuer ausgeweitet werden

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld mit einer Erhöhung der Krypto-Steuer machen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld mit einer Erhöhung der Krypto-Steuer machen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld mit einer Erhöhung der Krypto-Steuer machen. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
JF-Plus Icon Premium Millionen Sparer betroffen
 

So soll die Krypto-Steuer ausgeweitet werden

Bislang gilt für Krypto-Anleger eine einfache Regel: Wer seine Digitalwährungen länger als zwölf Monate hält, kann Gewinne steuerfrei einstreichen. Bundesfinanzminister Klingbeil will diese Regel abschaffen. Es gibt noch weitergehende Pläne.

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld mit einer Erhöhung der Krypto-Steuer machen. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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