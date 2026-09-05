Schluss mit der EU-Doppelbürokratie

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Der neue Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) soll im Zeitraum 2028 bis 2034 der EU 800 Milliarden mehr zur Verfügung stehen als derzeit (2021–27). Haupteinnahmequelle sind nationale Mitgliedsbeiträge, und da stellen sich Nettozahler Deutschland, Dänemark, Finnland, Niederlande, Österreich und Schweden, die etwa 60 Prozent der Lasten stemmen, quer. Der MFR werde anwachsen, „doch dies kann nur in moderatem Tempo geschehen“, erklärten die sechs Regierungschefs nach einer Beratung im Berliner Kanzleramt.

Der EU-Haushaltsplan müsse daher „um mehrere hundert Milliarden Euro gekürzt“ werden. Das ist zwingend, denn die EU etabliert überflüssige Doppelstrukturen zu den Mitgliedsländern. Nach der De-facto-Erlaubnis, im Rahmen diverser „Rettungsfonds“ eigene Kredite zulasten der Mitgliedsländer aufzunehmen, reklamiert man jetzt eine EU-Steuerhoheit in Sachen Unternehmens-, CO₂- und Tabaksteuer.

Es braucht nicht unzählige Doppelstrukturen

Daraus würde sich ein erhebliches Legitimationsproblem ergeben, denn die Kommission ist nicht demokratisch gewählt und im EU-Parlament ist das Prinzip „one man, one vote“ durch nationale Mindestquoten durchlöchert. Dies ginge weit über den Lissabon-Vertrag hinaus. Angesichts hoher Schuldenberge und Abgabenquoten, gepaart mit Wachstumsschwäche, passen diese Ideen nicht in die Zeit. Und was soll mit dem Geld geschehen? Mehr Verteidigung!

Also wieder eine Doppelstruktur, denn 23 der 27 EU-Staaten gehören der Nato an. Lange war die EU ein Wirtschaftsraum, der vor allem durch den Binnenmarkt den Wohlstand seiner Bürger förderte. In der Gegenwart hat sich die EU eine politische, kulturelle und wirtschaftliche Hegemonie angeeignet, die Züge eines bürokratischen Monstrums annimmt. Der Mehrwert der EU-Bürokratie ist zweifelhaft, gibt es doch für fast alle Bereiche ihres Handelns Institutionen und Mechanismen, welche zu geringeren Kosten die jeweiligen Probleme lösen – etwa in den Bereichen Telekommunikation oder Chemie.

Der Welthandel erfordert – Beispiel KI – weltweite Lösungen statt kleinteiliger Regulierungen im eigenen Wirtschaftsblock, so dass die Welthandelsorganisation WTO hier der natürliche Taktgeber wäre. Brüsseler Direktiven wie seinerzeit für die Pizza Napoletana (EU-Verordnung 97/2010) zwecks genauer Anweisungen bezüglich Aussehen, Zubereitung und Logo lassen sich durch Registrierung beim EU-Amt für geistiges Eigentum (Euipo) abarbeiten. Auch für die makroökonomische Steuerung braucht es die EU-Bürokratie nicht.

Kein Geld mehr für diese überflüssige Bürokratie

Die EU ist eine Doppelbürokratie. In der WTO, aber auch in den Wettbewerbsrunden des International Competition Network (ICN) und des European Competition Network (ECN) sind sowohl die EU als auch die einzelnen Mitgliedsstaaten vertreten, was für eine Redundanz der EU und für ein gewisses Misstrauen der einzelnen EU-Länder spricht. Die EU verliert auch bei der Projektarbeit den Überblick. Sie verzettelt sich durch (Ko-)Finanzierung von rund 450.000 Projekten in Deutschland; selbst im kleinen Lettland ist sie in 3.847 Projekten vertreten.

Da einheimische öffentliche Stellen, wie in Deutschland der Bund oder die Länder, hier oft mit im Boot sitzen, entsteht mehr unnötiger Koordinationsaufwand, als wenn ein Projekt in Alleinverantwortung von einer einzigen Stelle durchgeführt werden würde. Also noch mehr Geld für diese überflüssige Bürokratie? Nein danke – nicht moderate Zuwächse, sondern Milliardenkürzungen sind überfällig.

Aus der JF-Ausgabe 37/26.