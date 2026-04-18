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Ungarns neuer Premier: Ein Dissident wie Orbán

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Der Sieger der ungarischen Parlamentswahl, Péter Magyar: Ein Rebell aus dem Umfeld von Viktor Orbán. (Themenbild)
Der Sieger der ungarischen Parlamentswahl, Péter Magyar: Ein Rebell aus dem Umfeld von Viktor Orbán. (Themenbild)
Der Sieger der ungarischen Parlamentswahl, Péter Magyar: Ein Rebell aus dem Umfeld von Viktor Orbán. Foto: IMAGO / SOPA Images
JF-Plus Icon Premium Ungarns neuer Premier
 

Ein Dissident wie Orbán

Verzweifelt reagieren Europas Konservative auf den Machtwechsel in Budapest. Doch Viktor Orbáns Nachfolger Magyar stellt sich als Rechter ohne Korruption dar – und verdient eine Chance, sich zu beweisen. Ein Kommentar von Zita Tipold.

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Der Sieger der ungarischen Parlamentswahl, Péter Magyar: Ein Rebell aus dem Umfeld von Viktor Orbán. Foto: IMAGO / SOPA Images
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