Die USA sind verdient aus dieser WM geflogen

US-Präsident Donald Trump (r.) versteht nicht viel von Fußball, kann sich aber auf seinen Fifa-Kumpel Gianni Infantino verlassen (Archivbild). Foto: picture alliance / newscom | KEVIN DIETSCH

Während Trump per Telefonanruf bei seinem Fifa-Kumpel Infantino eine rote Karte gegen die USA zurücknehmen lässt, hat der Fußballgott andere Pläne. Er ist offenbar auf Seiten Belgiens und lässt Gerechtigkeit auf dem Platz walten. Verdientes Karma. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.