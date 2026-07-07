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Angriff auf die Deutsche Bahn: So wollen die Italiener den ICE-Markt aufmischen

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Angriff auf die Deutsche Bahn: So wollen die Italiener den ICE-Markt aufmischen

Das italienische Unternehmen Italo bringt seine Züge auch für den deutschen Markt in Stellung.
Das italienische Unternehmen Italo bringt seine Züge auch für den deutschen Markt in Stellung.
Das italienische Unternehmen Italo bringt seine Züge auch für den deutschen Markt in Stellung. Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen
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So wollen die Italiener den ICE-Markt aufmischen

Die Deutsche Bahn enttäuscht mit Verspätungen, mangelndem Service und hohen Preisen – und schafft damit eine Marktlücke. Die Eisenbahngesellschaft Italo plant ab dem Frühjahr 2028 den Einstieg in den deutschen Fernverkehr. Was können die Italiener besser als die deutsche Konkurrenz?

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Das italienische Unternehmen Italo bringt seine Züge auch für den deutschen Markt in Stellung. Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen
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