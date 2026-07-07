So wollen die Italiener den ICE-Markt aufmischen

Das italienische Unternehmen Italo bringt seine Züge auch für den deutschen Markt in Stellung. Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen

Die Deutsche Bahn enttäuscht mit Verspätungen, mangelndem Service und hohen Preisen – und schafft damit eine Marktlücke. Die Eisenbahngesellschaft Italo plant ab dem Frühjahr 2028 den Einstieg in den deutschen Fernverkehr. Was können die Italiener besser als die deutsche Konkurrenz?