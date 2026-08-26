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Bizarre Aktion im MDR: Der Rundfunk ist im Panik-Modus

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Der Mond scheint über der Programmdirektion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). In der MDR-Hörfunkzentrale werden die Radio-Programme MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR KULTUR und MDR KLASSIK produziert.
Der Mond scheint über der Programmdirektion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). In der MDR-Hörfunkzentrale werden die Radio-Programme MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR KULTUR und MDR KLASSIK produziert.
Noch brennt Licht beim MDR: Vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt geht dort die Angst um. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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Der Rundfunk ist im Panik-Modus

Beim ÖRR geht die Angst um: Was, wenn Siegmund Ministerpräsident wird und den Rundfunkstaatsvertrag kündigt? Vor lauter Verzweiflung greift der MDR zu immer befremdlicheren Taktiken. Ein Kommentar von Katharina Schmieder.

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Noch brennt Licht beim MDR: Vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt geht dort die Angst um. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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