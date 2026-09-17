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JF-Exklusiv: Wer bezahlt Sie eigentlich, Herr Weber?

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Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum: Stefan Weber. Foto: zVg
Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum: Stefan Weber. Foto: zVg
Sieht ganz genau hin: Der bekannteste Plagiatsforscher im deutschsprachigen Raum, Stefan Weber. Foto: zVg
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Wer bezahlt Sie eigentlich, Herr Weber?

Wenn Stefan Weber eine Doktorarbeit aufschlägt, kann es für Politiker wie Felor Badenberg unangenehm werden. Im JF-Interview erklärt der österreichische Plagiatsforscher, wer seine aufsehenerregenden Recherchen bezahlt.

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