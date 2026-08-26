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Kampf gegen Sozialbetrug: Das Kindergeld muss weg

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Muslima mit Kinderwagen und Deutsche warten im Bushaltehäuschen auf den Bus. Das Kindergeld steht aktuell in der Kritik.
Muslima mit Kinderwagen und Deutsche warten im Bushaltehäuschen auf den Bus. Das Kindergeld steht aktuell in der Kritik.
Muslimische Frau mit Kinderwagen wartet auf den Bus: Kinder dürfen keine Einkommensquelle werden. Foto: picture alliance / rolf kremming | Rolf Kremming
JF-Plus Icon Premium Kampf gegen Sozialbetrug
 

Das Kindergeld muss weg

Ein syrischer Clanchef in Leipzig hat 32 Kinder – und kassiert Unsummen an Kindergeld. Der normalen Bevölkerung kann man das alles nicht erklären. Ein Kommentar von Thilo Sarrazin.

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Muslimische Frau mit Kinderwagen wartet auf den Bus: Kinder dürfen keine Einkommensquelle werden. Foto: picture alliance / rolf kremming | Rolf Kremming
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