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Linksradikale verlangen Werbeboykott: Das sind die Unternehmen, die vor Campact einknicken

Linksradikale verlangen Werbeboykott: Das sind die Unternehmen, die vor Campact einknicken

Linksradikale verlangen Werbeboykott: Das sind die Unternehmen, die vor Campact einknicken

Von Campacts Werbeboykott-Aufruf betroffen: Die Chefs von Apollo-News, Max Mannhart, und Nius, Julian Reichelt. Die Fahne wurde auf einer Campact-Demo gezeigt.
Von Campacts Werbeboykott-Aufruf betroffen: Die Chefs von Apollo-News, Max Mannhart, und Nius, Julian Reichelt. Die Fahne wurde auf einer Campact-Demo gezeigt.
Von Campacts Werbeboykott-Aufruf betroffen: Die Chefs von Apollo-News, Max Mannhart, und Nius, Julian Reichelt. Die Fahne wurde auf einer Campact-Demo gezeigt. Fotos: picture alliance (2) / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & dts-Agentur
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Das sind die Unternehmen, die vor Campact einknicken

Campact setzt Firmen unter Druck, bei 62 YouTube-Kanälen Werbung zu blockieren, weil diese „Hass und Hetze“ verbreiteten. Darunter sind bekannte Medien. Die JUNGE FREIHEIT präsentiert die Liste der Unternehmen, die nun vor der linken NGO einknicken.

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Von Campacts Werbeboykott-Aufruf betroffen: Die Chefs von Apollo-News, Max Mannhart, und Nius, Julian Reichelt. Die Fahne wurde auf einer Campact-Demo gezeigt. Fotos: picture alliance (2) / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & dts-Agentur
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