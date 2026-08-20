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Kommunen: „Willkommensbehörden“: Wo Deutschland mental noch im Jahr 2015 feststeckt

Kommunen: „Willkommensbehörden“: Wo Deutschland mental noch im Jahr 2015 feststeckt

Kommunen: „Willkommensbehörden“: Wo Deutschland mental noch im Jahr 2015 feststeckt

Das Foto soll das Klima in einigen „Willkommensbehörden“ symbolisieren
Das Foto soll das Klima in einigen „Willkommensbehörden“ symbolisieren
„Refugees Welcome“ ist nicht überall vorbei. Foto: picture alliance / Volodymyr Sindieiev | Volodymyr Sindieiev
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„Willkommensbehörden“: Wo Deutschland mental noch im Jahr 2015 feststeckt

Während die Bundesregierung eine Migrationswende proklamiert, herrscht in den Kommunen zum Teil noch der Geist von 2015: Ausländerbehörden gelten als „Willkommensbehörden“, Migranten als „Kunden“, denen die Beamten dienen sollen. Die JF hat sich das genauer angesehen.

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