Bundespolizei: Mehr als die Hälfte der ermittelten Messertäter sind Ausländer

Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof: Messerdelikte gehen leicht zurück, Ausländeranteil steigt jedoch. Foto: picture alliance / ABBfoto | –

Bahnhöfe sind der wichtigste Einsatzort der Bundespolizei. Immer wieder kommt es dort zu Messerdelikten. Neueste Zahlen, die der JF vorliegen, zeigen: Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer – und ihr Anteil steigt und steigt.