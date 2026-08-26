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JF-Exklusiv: Bundespolizei: Mehr als die Hälfte der ermittelten Messertäter sind Ausländer

JF-Exklusiv: Bundespolizei: Mehr als die Hälfte der ermittelten Messertäter sind Ausländer

JF-Exklusiv: Bundespolizei: Mehr als die Hälfte der ermittelten Messertäter sind Ausländer

WAFFENKONTROLLE-Beamte bei der Kontrolle im Bahnhof. Eine Grosse Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof.Einen Tag nach dem Messerangriff mit mehreren zum Teil lebensgefaehrlich verletzten Personen haben die Bundespolizei, die Landespolizei und Sicherheitspersonal der Bahn am Samstag abend eine groß angelegte Kontrolle auf verbotenen Gegenstände am Hamburger Hauptbahnhof durchgeführt. Erschreckende Bilanz war das bereits nach kürzester Zeit diverse verbotene Gegenstaende, wie Messer, Pfefferspray, Teleskopschlagstoecke und Drogen sichergestellt wurden. Ausländer sind hier massiv überrepräsentiert. HAMBURG 24.05.2025
WAFFENKONTROLLE-Beamte bei der Kontrolle im Bahnhof. Eine Grosse Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof.Einen Tag nach dem Messerangriff mit mehreren zum Teil lebensgefaehrlich verletzten Personen haben die Bundespolizei, die Landespolizei und Sicherheitspersonal der Bahn am Samstag abend eine groß angelegte Kontrolle auf verbotenen Gegenstände am Hamburger Hauptbahnhof durchgeführt. Erschreckende Bilanz war das bereits nach kürzester Zeit diverse verbotene Gegenstaende, wie Messer, Pfefferspray, Teleskopschlagstoecke und Drogen sichergestellt wurden. Ausländer sind hier massiv überrepräsentiert. HAMBURG 24.05.2025
Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof: Messerdelikte gehen leicht zurück, Ausländeranteil steigt jedoch. Foto: picture alliance / ABBfoto | –
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Bundespolizei: Mehr als die Hälfte der ermittelten Messertäter sind Ausländer

Bahnhöfe sind der wichtigste Einsatzort der Bundespolizei. Immer wieder kommt es dort zu Messerdelikten. Neueste Zahlen, die der JF vorliegen, zeigen: Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer – und ihr Anteil steigt und steigt.

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Waffenkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof: Messerdelikte gehen leicht zurück, Ausländeranteil steigt jedoch. Foto: picture alliance / ABBfoto | –
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