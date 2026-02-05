Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Extremisten den roten Teppich ausgerollt: Daniel Günther, Karin Prien und die Hammerbande

Extremisten den roten Teppich ausgerollt: Daniel Günther, Karin Prien und die Hammerbande

Extremisten den roten Teppich ausgerollt: Daniel Günther, Karin Prien und die Hammerbande

Karin Prien, Simeon T. und Daniel Günther (v.l.n.r.): Die einen wären gern Antifa, andere sind es. Fotos: picture alliance / REUTERS | Bernadett Szabo /// picture alliance/dpa | Markus Scholz /// picture alliance / Metodi Popow | M. Popow Hammerbande
Karin Prien, Simeon T. und Daniel Günther (v.l.n.r.): Die einen wären gern Antifa, andere sind es. Fotos: picture alliance / REUTERS | Bernadett Szabo /// picture alliance/dpa | Markus Scholz /// picture alliance / Metodi Popow | M. Popow Hammerbande
Karin Prien, Simeon T. und Daniel Günther (v.l.n.r.): Die einen wären gern Antifa, andere sind es. Fotos: picture alliance / REUTERS | Bernadett Szabo /// picture alliance/dpa | Markus Scholz /// picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
JF-Plus Icon Premium Extremisten den roten Teppich ausgerollt
 

Daniel Günther, Karin Prien und die Hammerbande

Daß die Linkspartei sich mit dem verurteilten Schläger Simeon „Maja“ T. solidarisiert, kann niemand überraschen. Wer diese Partei umgarnt, rollt Gewalttätern den roten Teppich aus. Womit wir bei der CDU wären. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Karin Prien, Simeon T. und Daniel Günther (v.l.n.r.): Die einen wären gern Antifa, andere sind es. Fotos: picture alliance / REUTERS | Bernadett Szabo /// picture alliance/dpa | Markus Scholz /// picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles