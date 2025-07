Uni Hamburg will Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf prüfen

Hat sie etwa doch abgeschrieben? Die Universität will nun untersuchen, ob die mögliche Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf in ihrer Doktorarbeit plagiiert hat. Das Ergebnis soll die Öffentlichkeit jedoch nicht so bald zu Gesicht bekommen.