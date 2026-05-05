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Der Mann hinter dem „ungeskriptet“-Podcast: Haben Sie Björn Höcke zu unkritisch befragt, Herr Berndt?

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Der Mann hinter dem „ungeskriptet“-Podcast: Haben Sie Björn Höcke zu unkritisch befragt, Herr Berndt?

Steht nach seinem Interview mit Björn Höcke (links) in der Kritik: Benjamin Bernd von „ungeskriptet“. Foto: JF
Steht nach seinem Interview mit Björn Höcke (links) in der Kritik: Benjamin Bernd von „ungeskriptet“. Foto: JF
Steht nach seinem Interview mit Björn Höcke (links) in der Kritik: Benjamin Bernd von „ungeskriptet“. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium Der Mann hinter dem „ungeskriptet“-Podcast
 

Haben Sie Björn Höcke zu unkritisch befragt, Herr Berndt?

Benjamin Berndt – auch als Ben ungeskriptet bekannt – gilt als aufsteigender Stern am Podcasthimmel. Versperrt ihm ein Interview mit Björn Höcke nun weitere Erfolge? Die Presse reagiert aufgeregt. Im Gespräch mit der JF verrät der Medienprofi, warum er sich traut, was sich sonst kaum jemand traut.

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Steht nach seinem Interview mit Björn Höcke (links) in der Kritik: Benjamin Bernd von „ungeskriptet“. Foto: JF
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