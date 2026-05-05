Haben Sie Björn Höcke zu unkritisch befragt, Herr Berndt?

Steht nach seinem Interview mit Björn Höcke (links) in der Kritik: Benjamin Bernd von „ungeskriptet“. Foto: JF

Benjamin Berndt – auch als Ben ungeskriptet bekannt – gilt als aufsteigender Stern am Podcasthimmel. Versperrt ihm ein Interview mit Björn Höcke nun weitere Erfolge? Die Presse reagiert aufgeregt. Im Gespräch mit der JF verrät der Medienprofi, warum er sich traut, was sich sonst kaum jemand traut.