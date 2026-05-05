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Abi-Zeugnisse nach AfD-Erfolg wertlos?: Die Anti-AfD-Hysterie macht vor nichts mehr halt

Abi-Zeugnisse nach AfD-Erfolg wertlos?: Die Anti-AfD-Hysterie macht vor nichts mehr halt

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Schüler bei einer Abi-Prüfung: Anti-AfD-Wahlkampf auf dem Rücken von Jugendlichen. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein
Schüler bei einer Abi-Prüfung: Anti-AfD-Wahlkampf auf dem Rücken von Jugendlichen. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein
Schüler bei einer Abi-Prüfung: Wahlkampf auf dem Rücken von Jugendlichen. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein
JF-Plus Icon Premium Abi-Zeugnisse nach AfD-Erfolg wertlos?
 

Die Anti-AfD-Hysterie macht vor nichts mehr halt

Abi-Zeugnisse sollen wertlos, Gelder auf breiter Front gestrichen und die Sicherheitszusammenarbeit ausgesetzt werden. Angesichts der anstehenden Ostwahlen schlägt die Hysterie vor einer AfD-Regierung in blanken Vernichtungswillen um. Ein Kommentar.

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Schüler bei einer Abi-Prüfung: Wahlkampf auf dem Rücken von Jugendlichen. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein
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