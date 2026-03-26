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Interview der Woche: Ex-US-Sicherheitsberater Bolton: „Trump hat keine Strategie“

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US-Präsident Donald Trump, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und Botschafter John Bolton: Kritik an Trumps Iran-Krieg
US-Präsident Donald Trump, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und Botschafter John Bolton: Kritik an Trumps Iran-Krieg
Trump, Kritiker Bolton: „Wie ein Flipperautomat“ Foto: Imago / Newscom World & picture alliance / Zumapress.com, Bob Daemmrich
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Ex-US-Sicherheitsberater Bolton: „Trump hat keine Strategie“

Heftig attackiert John Bolton US-Präsident Trump: Der habe den Krieg gegen den Iran völlig falsch angepackt. Nun stecke er in der Krise. Einst war er Trumps Nationaler Sicherheitsberater, dann wandelte er sich zu dessen scharfem Kritiker. Was steckt seiner Meinung nach hinter dem Angriff auf Teheran?

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Trump, Kritiker Bolton: „Wie ein Flipperautomat“ Foto: Imago / Newscom World & picture alliance / Zumapress.com, Bob Daemmrich
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