Ex-US-Sicherheitsberater Bolton: „Trump hat keine Strategie“

Heftig attackiert John Bolton US-Präsident Trump: Der habe den Krieg gegen den Iran völlig falsch angepackt. Nun stecke er in der Krise. Einst war er Trumps Nationaler Sicherheitsberater, dann wandelte er sich zu dessen scharfem Kritiker. Was steckt seiner Meinung nach hinter dem Angriff auf Teheran?