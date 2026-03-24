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Verlängertes Ultimatum an Teheran: Trump, der Irankrieg und die Logik der Sackgasse

Verlängertes Ultimatum an Teheran: Trump, der Irankrieg und die Logik der Sackgasse

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Kein überzeugendes Victory-Zeichen: US-Präsident Donald Trump sucht einen Ausweg aus dem Irankrieg.
Kein überzeugendes Victory-Zeichen: US-Präsident Donald Trump sucht einen Ausweg aus dem Irankrieg.
Kein überzeugendes Victory-Zeichen: US-Präsident Donald Trump sucht einen Ausweg aus dem Irankrieg. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
JF-Plus Icon Premium Verlängertes Ultimatum an Teheran
 

Trump, der Irankrieg und die Logik der Sackgasse

Was bezweckt US-Präsident Trump mit seinen widersprüchlichen Signalen Richtung Teheran? Der Wechsel aus Gesprächsangeboten und Drohungen mit weiterer Eskalation ist Ausdruck einer paradoxen Situation, in der Washington steckt. Eine Einordnung von Michael Wiesberg.

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Kein überzeugendes Victory-Zeichen: US-Präsident Donald Trump sucht einen Ausweg aus dem Irankrieg. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
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