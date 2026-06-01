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Filmikone: Die letzte Nacht der Marilyn Monroe

Filmikone: Die letzte Nacht der Marilyn Monroe

Filmikone: Die letzte Nacht der Marilyn Monroe

Die Schauspielerin Marilyn Monroe liegt im Bikini auf Boxen
Die Schauspielerin Marilyn Monroe liegt im Bikini auf Boxen
Marilyn Monroe, etwa 1948. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
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Die letzte Nacht der Marilyn Monroe

Heute wäre die Schauspielerin Marilyn Monroe hundert Jahre alt geworden. Ihr Mythos lebt bis heute fort, nicht zuletzt durch ihre Filme und ikonischen Bildern.

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Marilyn Monroe, etwa 1948. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
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