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Streit bei MAGA: Er warnte selbst vor dem Iran – und tritt jetzt wegen des Krieges zurück

Streit bei MAGA: Er warnte selbst vor dem Iran – und tritt jetzt wegen des Krieges zurück

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Joseph Kent leitete bisher im Auftrag von Donald Trump das Nationale Zentrum für Terrorismusbekämpfung
Joseph Kent leitete bisher im Auftrag von Donald Trump das Nationale Zentrum für Terrorismusbekämpfung
Gegen die „nicht enden wollenden Kriege“: Joseph Kent. Foto: IMAGO / MediaPunch
JF-Plus Icon Premium Streit bei MAGA
 

Er warnte selbst vor dem Iran – und tritt jetzt wegen des Krieges zurück

Joseph Kent war Anhänger von Donald Trump wegen dessen Außenpolitik. Nun reicht er im Zuge des Irankriegs seinen Rücktritt als Chef der Anti-Terror-Behörde ein – und macht dem Präsidenten schwere Vorwürfe.

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Gegen die „nicht enden wollenden Kriege“: Joseph Kent. Foto: IMAGO / MediaPunch
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