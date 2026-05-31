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Handelsdeal mit Washington: Ein ganz faules Abkommen

Handelsdeal mit Washington: Ein ganz faules Abkommen

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump: Das schwierige transatlantische Verhältnis spiegelt sich auch im Turnberry-Abkommen wider. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump: Das schwierige transatlantische Verhältnis spiegelt sich auch im Turnberry-Abkommen wider. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump: Das schwierige transatlantische Verhältnis spiegelt sich auch im Turnberry-Abkommen wider. Foto: picture alliance
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Ein ganz faules Abkommen

Das Turnberry-Zollabkommen mit den USA bringt immerhin etwas Stabilität. Ein Erfolg ist es aber nicht – im Gegenteil: Damit bringt die EU ihre Schwäche zum Ausdruck.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump: Das schwierige transatlantische Verhältnis spiegelt sich auch im Turnberry-Abkommen wider. Foto: picture alliance
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