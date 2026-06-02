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Spaniens Ministerpräsident: Wie Perdro Sánchez so weit kommen konnte

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Das Bild zeigt den Ministerpräsidenten von Spanien, Pedro Sánchez.
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Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez: Seine linke Politik führt zu massiven Konflikten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Guillermo Gutierrez Carrascal
JF-Plus Icon Premium Spaniens Ministerpräsident
 

Wie Perdro Sánchez so weit kommen konnte

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez fährt einen migrationsfreundlichen Kurs, ätzt gegen die USA und Israel. Das treibt viele Spanier zur rechten Opposition. Doch der sozialistische Regierungschef hat ein Ass im Ärmel.

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