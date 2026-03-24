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Krieg im Iran: Trump spricht von „guten Gesprächen“ – Teheran bestreitet Kontakte: Was stimmt nun?

Krieg im Iran: Trump spricht von „guten Gesprächen“ – Teheran bestreitet Kontakte: Was stimmt nun?

Krieg im Iran: Trump spricht von „guten Gesprächen“ – Teheran bestreitet Kontakte: Was stimmt nun?

Verlängerte sein Ultimatum nach angeblich guten Gesprächen und stellte sogar das Ende des Kriegs im Iran in Aussicht: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Anadolu | Celal Gunes
Verlängerte sein Ultimatum nach angeblich guten Gesprächen und stellte sogar das Ende des Kriegs im Iran in Aussicht: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Anadolu | Celal Gunes
Verlängerte sein Ultimatum nach angeblich guten Gesprächen und stellte sogar das Ende des Kriegs im Iran in Aussicht: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Anadolu | Celal Gunes
JF-Plus Icon Premium Krieg im Iran
 

Trump spricht von „guten Gesprächen“ – Teheran bestreitet Kontakte: Was stimmt nun?

Der US-Präsident spricht von „produktivem Austausch“ mit dem Iran und verlängert sein Ultimatum. Doch Teheran bestreitet jeden Kontakt. Selbst in Washington ist von echten Verhandlungen keine Rede. Die Hinterzimmerdiplomatie hinter Trumps Kehrtwende.

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Verlängerte sein Ultimatum nach angeblich guten Gesprächen und stellte sogar das Ende des Kriegs im Iran in Aussicht: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Anadolu | Celal Gunes
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