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Neuregelung: Wie das britische Parlament Abtreibungen bis zur Geburt ermöglichen will

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Abtreibungsaktivisten
Abtreibungsaktivisten
„Abtreibung ist großartig“: In Großbritannien droht dem Lebensschutz der nächste Schlag. Foto: picture alliance / NurPhoto | WIktor Szymanowicz
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Wie das britische Parlament Abtreibungen bis zur Geburt ermöglichen will

Schon heute können Frauen in Großbritannien bis zur 24. Schwangerschaftswoche abtreiben. Jetzt votieren beide Kammern des Parlaments für eine noch radikalere Regelung. Was steckt dahinter?

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„Abtreibung ist großartig“: In Großbritannien droht dem Lebensschutz der nächste Schlag. Foto: picture alliance / NurPhoto | WIktor Szymanowicz
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