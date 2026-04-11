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JF-Interview: Fidesz-Politiker Schaller-Baross: „Manche Umfrageinstitute wollen politisch beeinflussen“

JF-Interview: Fidesz-Politiker Schaller-Baross: „Manche Umfrageinstitute wollen politisch beeinflussen“

JF-Interview: Fidesz-Politiker Schaller-Baross: „Manche Umfrageinstitute wollen politisch beeinflussen“

EU-Abgeordneter Ernő Schaller-Baross (Fidesz-Partei): schießt im Europäischen Parlament gegen Einmischungen aus Brüssel. Foto: IMAGO / Future Image
EU-Abgeordneter Ernő Schaller-Baross (Fidesz-Partei): schießt im Europäischen Parlament gegen Einmischungen aus Brüssel. Foto: IMAGO / Future Image
EU-Politiker Ernő Schaller-Baross (Fidesz-Partei): kritisiert die Doppelmoral von „EU-Föderalisten“. Foto: IMAGO / Future Image
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Fidesz-Politiker Schaller-Baross: „Manche Umfrageinstitute wollen politisch beeinflussen“

Macht Ministerpräsident Viktor Orbán oder Herausforderer Péter Magyar das Rennen in Ungarn? Im JF-Interview spricht der Fidesz-EU-Abgeordnete Ernő Schaller-Baross über Wahleinmischung, jüngste Spionagevorwürfe und Brüssels Narrative.

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EU-Politiker Ernő Schaller-Baross (Fidesz-Partei): kritisiert die Doppelmoral von „EU-Föderalisten“. Foto: IMAGO / Future Image
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