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Außenpolitik: Trump ist der falsche Mann für den richtigen Krieg

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US-Präsident Donald Trump: Wüten ohne Plan. Im Hintergrund: Eine Explosion der Öl-Anlagen Irans. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump: Wüten ohne Plan. Im Hintergrund: Eine Explosion der Öl-Anlagen Irans. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump: Wüten ohne Plan. Montage: JF Verwendete Bilder: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke /// picture alliance / SIPA | Majid/MEI
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Trump ist der falsche Mann für den richtigen Krieg

Der Kampf gegen Irans islamistisches Regime ist aus vielen Gründen notwendig. Doch Tag für Tag zeigt Donald Trump, wie man ihn nicht führen sollte – und wie man selbst die engsten Verbündeten abschreckt. Ein Kommentar von Elliot Neaman.

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US-Präsident Donald Trump: Wüten ohne Plan. Montage: JF Verwendete Bilder: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke /// picture alliance / SIPA | Majid/MEI
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