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Landtagsabgeordneter: „Der Übertritt zur AfD ist mein letzter Dienst an der CDU“

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Der Landtagsabgeordnete Thomas Diener, der von der CDU- in die AfD-Fraktion gewechselt ist
Der Landtagsabgeordnete Thomas Diener, der von der CDU- in die AfD-Fraktion gewechselt ist
Landtagsabgeordneter Diener: „Speerspitze sein“. Foto: picture alliance/dpa | Helena Dolderer / JF
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„Der Übertritt zur AfD ist mein letzter Dienst an der CDU“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Diener in Mecklenburg-Vorpommern hat getan, was auf dieser Ebene bisher keiner wagte: Er ist mit seinem Mandat in die AfD-Fraktion gewechselt. Hier spricht der Christdemokrat über seine Motive – und darüber, ob seine Ex-Parteikollegen die Brandmauer bald einreißen.

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Landtagsabgeordneter Diener: „Speerspitze sein“. Foto: picture alliance/dpa | Helena Dolderer / JF
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