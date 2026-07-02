„Der Übertritt zur AfD ist mein letzter Dienst an der CDU“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Diener in Mecklenburg-Vorpommern hat getan, was auf dieser Ebene bisher keiner wagte: Er ist mit seinem Mandat in die AfD-Fraktion gewechselt. Hier spricht der Christdemokrat über seine Motive – und darüber, ob seine Ex-Parteikollegen die Brandmauer bald einreißen.