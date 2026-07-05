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Migrationskritischer Actionfilm „Citizen Vigilante“: Jetzt spricht Regisseur Uwe Boll: „Das ist politische Zensur“

Migrationskritischer Actionfilm „Citizen Vigilante“: Jetzt spricht Regisseur Uwe Boll: „Das ist politische Zensur“

Migrationskritischer Actionfilm „Citizen Vigilante“: Jetzt spricht Regisseur Uwe Boll: „Das ist politische Zensur“

Schauspieler Armie Hammer in „Citizen Vigilante“, Regisseur Uwe Boll
Schauspieler Armie Hammer in „Citizen Vigilante“, Regisseur Uwe Boll
Film-Rächer Sanders (Armie Hammer) in „Citizen Vigilante“, Filmemacher Boll: „Man will, dass den Film möglichst wenige Menschen sehen, weil er die Realität auf Europas Straßen zeigt.“ Foto: www.bollfilms.de
JF-Plus Icon Premium Migrationskritischer Actionfilm „Citizen Vigilante“
 

Jetzt spricht Regisseur Uwe Boll: „Das ist politische Zensur“

Erstmals greift ein internationaler Actionfilm das Problem der Migrantengewalt auf – und wird in Deutschland prompt blockiert. Während „Citizen Vigilante“ in den USA die Charts stürmt, soll er hierzulande verhindert werden, klagt sein Regisseur Uwe Boll im JF-Interview, und er warnt vor der Entstehung eines Ausforschungssystems mit „faschistischen Zügen“.

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Film-Rächer Sanders (Armie Hammer) in „Citizen Vigilante“, Filmemacher Boll: „Man will, dass den Film möglichst wenige Menschen sehen, weil er die Realität auf Europas Straßen zeigt.“ Foto: www.bollfilms.de
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