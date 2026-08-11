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„Vielfaltsverpflichtung“: Wie sich staatliche Stellen eine Medienregulierung vorstellen

„Vielfaltsverpflichtung“: Wie sich staatliche Stellen eine Medienregulierung vorstellen

„Vielfaltsverpflichtung“: Wie sich staatliche Stellen eine Medienregulierung vorstellen

Wenn Landesmedienanstalten steuern wollen, was Nutzer in Sozialen Medien sehen, droht Zensur (Symbolbild).
Wenn Landesmedienanstalten steuern wollen, was Nutzer in Sozialen Medien sehen, droht Zensur (Symbolbild).
Wenn Landesmedienanstalten steuern wollen, was Nutzer in Sozialen Medien sehen, droht Zensur (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin
JF-Plus Icon Premium „Vielfaltsverpflichtung“
 

Wie sich staatliche Stellen eine Medienregulierung vorstellen

Neue Medienformate und -plattformen erfordern neue Zensurmaßnahmen. Dies legt jedenfalls der Vorstoß der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg nahe. Die angedachte Methode ist durchaus hintersinnig und zielt nicht nur auf die Steuerung der Inhalte.

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