Mindestens ein Türke nach Messerangriff festgenommen – Unbeteiligter stirbt

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ESSEN. In Essen-Rüttenscheid ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Messerangriff gekommen, bei dem ein daran unbeteiligter Deutscher durch einen Herzinfarkt gestorben sein soll. Bei dem Messerangreifer handelt es sich laut Bild-Zeitung um einen 46jährigen Türken. Zudem ermittelten die Behörden zwei weitere türkische und einen deutschen Staatsbürger im Alter von 42 bis 48 Jahren, die an dem eskalierenden Streit beteiligt gewesen seien. Bei dem Todesopfer handelt es sich der Boulevardzeitung zufolge um einen unbeteiligten Türsteher, der bei der Gewalttat einen Herzinfarkt erlitt und starb.

Der Hauptverdächtige wurde im Zuge des Gewaltausbruchs selbst verletzt, weitere Beteiligte offenbar teils schwer. Genauere Angaben zu den Tätern, Opfern und Hintergründen will die Polizei auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT im Laufe des Tages machen.

Massenschlägerei eskalierte nach einer Feier

Bislang ist bekannt, dass die Einsatzkräfte gegen 2.25 Uhr zur Girardetstraße gerufen wurden, wo es innerhalb einer großen Personengruppe zu einem eskalierenden Streit zwischen mindestens vier Personen gekommen sein soll. Polizei und Rettungsdienst lösten daraufhin einen Großalarm aus.

Der Messerangriff ereignete sich am Girardethaus, einem Mehrzweckgebäude mit Gastronomie, Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen. Dort sollen sich die streitenden Männer nach einer Feier in einem angemieteten Raum des Hauses angegriffen haben.

Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen übernommen. Laut Bild-Zeitung wird dem hauptverdächtigen Türken versuchte Tötung vorgeworfen. (rsz)

Hinweis: Die Meldung wurde und wird fortlaufend aktualisiert.