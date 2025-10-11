„Potsdam zeigt, in welch großem Stil Menschen manipulierbar sind“

Teilnehmerin des Potsdam-Treffens von 2023, Simone Baum: „Es half mir, daß ich nach meinen DDR-Erfahrungen ein dickes Fell hatte.“ Fotos: picture alliance / dts-Agentur | – /// picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress JF-Montage

Erst verlor sie ihren Job wegen der Correctiv-Kampagne, nun schreibt sie ein Buch über die „Potsdam-Legende“. Im JF-Gespräch erzählt Ex-Werteunion-Vize Simone Baum über die Anfeindungen gegen sie – und zieht eine schonungslose Bilanz.