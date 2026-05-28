Das Wal-Drama um „Timmy“ offenbart Deutschlands Dachschaden

Mit Bagger und Booten sollte Wal „Timmy“ gerettet werden (Archivbild). Foto: picture alliance / SNS | Steven Mohr

Die Welt blickt auf Deutschland und wundert sich. Was ist aus den rationalen Deutschen geworden, die wegen des Wals „Timmy“ in Hysterie verfallen? Das Wal-Drama ist Ausdruck einer bizarren Frustrationsintoleranz. Ein Kommentar von Laila Mirzo.