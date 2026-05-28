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Das Ausland wundert sich: Das Wal-Drama um „Timmy“ offenbart Deutschlands Dachschaden

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Mit Bagger und Booten sollte Wal "Timmy" gerettet werden (Archivbild).
Mit Bagger und Booten sollte Wal "Timmy" gerettet werden (Archivbild).
Mit Bagger und Booten sollte Wal „Timmy“ gerettet werden (Archivbild). Foto: picture alliance / SNS | Steven Mohr
JF-Plus Icon Premium Das Ausland wundert sich
 

Das Wal-Drama um „Timmy“ offenbart Deutschlands Dachschaden

Die Welt blickt auf Deutschland und wundert sich. Was ist aus den rationalen Deutschen geworden, die wegen des Wals „Timmy“ in Hysterie verfallen? Das Wal-Drama ist Ausdruck einer bizarren Frustrationsintoleranz. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Mit Bagger und Booten sollte Wal „Timmy“ gerettet werden (Archivbild). Foto: picture alliance / SNS | Steven Mohr
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