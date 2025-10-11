Der Syrer Mohamad ist nach 200 Straftaten erstmals in Haft

Anzeige

HUSUM. Ein 14jähriger Syrer soll in Schleswig-Holstein mehr als 200 Straftaten begangen haben. Der Jugendliche sitzt nun wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Ihm werden Messerangriffe, Diebstähle und Angriffe auf Polizisten vorgeworfen.

Der Migrant ist erst seit wenigen Monaten strafmündig – nun steht er im Verdacht, eine ganze Serie von Gewalttaten verübt zu haben. Wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte, wurde er am Donnerstag in Bredstedt festgenommen. Alleine seit Inkrafttreten seiner Strafmündigkeit Mitte des Jahres habe er zahlreiche Delikte begangen.

Syrer soll Teil einer Migranten-Gang sein

Ein Jugendrichter am Amtsgericht Husum erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen. Nach seiner Vorführung wurde der Beschuldigte in eine Jugendanstalt gebracht.

Zu den ihm zur Last gelegten Taten zählen unter anderem ein Messerangriff an der Unterführung des Bredstedter Bahnhofs sowie weitere Körperverletzungen – teils mit Messer –, tätliche Angriffe auf Polizeibeamte und mehrere Diebstähle. Die Delikte sollen sich in Husum, Bredstedt, Kiel und auf Sylt ereignet haben. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll der Jugendliche Mitglied der sogenannten „Heide-Gang“ sein, die rund um den Bahnhof in Heide immer wieder durch Schlägereien, Bedrohungen und Raubüberfälle aufgefallen ist. (rr)