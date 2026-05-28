Mann greift mehrere Menschen am Bahnhof Winterthur mit einem Messer an

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WINTERTHUR. Am Bahnhof Winterthur im Norden der Schweiz hat am Donnerstag ein Mann mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen. Dabei wurden drei Personen im Alter von 28, 43 und 52 Jahren verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Opfer sind Schweizer Staatsbürger, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der Tatverdächtige, ein 31jähriger mit Schweizer Staatsangehörigkeit hat bei seiner Tat laut „Allahu Akbar“ gerufen.

BREAKING: Reports of a possible terror attack in Switzerland. At least 4 people wounded in a mass-stabbing attack near a train station in Winterthur. The attacker can be heard shouting “Allahu Akbar” pic.twitter.com/7vi9EGRh07 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 28, 2026

Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Messerattacke festgenommen. Wie schwer seine Opfer verletzt wurden, wollten die zuständigen Beamten bisher nicht mitteilen. Auch das Tatmotiv sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eines der Opfer wurde laut dem Fernsehsender SRF in den Oberschenkel gestochen.

Auch in Dietikon werden Passanten angegriffen und verletzt

Einen Tag zuvor hatte in Dietikon, ebenfalls im Norden der Schweiz, ein Mann in einer Fußgängerunterführung des örtlichen Bahnhofs mehrere Passanten angegriffen und verletzt, wie die Limmtaler Zeitung berichtet. Die Opfer wurden laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Zahl der Opfer, die Identität und das Motiv des Täters und ob dieser für seine Angriffe eine Waffe verwendet hat, ist derzeit noch unklar. (st)