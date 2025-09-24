Anzeige
Energiewende: Wieso die Energiewende zum Scheitern verurteilt ist

Ein Windrad, im Hintergrund ist dabei der Industriepark Schwarze Pumpe in Proschim, Brandenburg, zu sehen. Foto: IMAGO / Andreas Franke
Energiewende
 

Wieso die Energiewende zum Scheitern verurteilt ist

Mit Artikel 143h ist die Energiewende ins Grundgesetz geschrieben – samt Ziel „Klimaneutralität bis 2045“ und einem 500-Milliarden-Sondervermögen. Doch technische Grenzen, gigantische Kosten und weltpolitische Realitäten lassen befürchten: Das Projekt könnte krachend scheitern.

