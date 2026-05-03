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Stromerzeugung: Katherina Reiche weiß wenigstens, wo der Strom herkommt

Stromerzeugung: Katherina Reiche weiß wenigstens, wo der Strom herkommt

Stromerzeugung: Katherina Reiche weiß wenigstens, wo der Strom herkommt

Vor einem Rednerpult steht die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU) und lächelt – sie macht Strom wieder fossil
Vor einem Rednerpult steht die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU) und lächelt – sie macht Strom wieder fossil
Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU). Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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Katherina Reiche weiß wenigstens, wo der Strom herkommt

Die Wirtschaftsministerin der CDU, Katherina Reiche, legt sich mit den Profiteuren der Energiewende an. Sie setzt auf fossile Energien zur Stromerzeugung – zu Recht. Denn Wind- und Solarenergie bringen uns kaum durch den Winter.

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Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU). Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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