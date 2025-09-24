Claudia Cardinale war der Inbegriff mediterraner Schönheit

Die Schauspielerin Claudia Cardinale galt in den 1960ern und 70ern als Inbegriff mediterraner Schönheit (Archivbild). Foto: picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection

Claudia Cardinale war eine der großen Diven des internationalen Films. Das liegt nicht nur an über hundert gedrehten Filmen. Nun hat sie sich mit 87 Jahren von der Welt verabschiedet. Ein Nachruf.