Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nachruf: Claudia Cardinale war der Inbegriff mediterraner Schönheit

Nachruf: Claudia Cardinale war der Inbegriff mediterraner Schönheit

Nachruf: Claudia Cardinale war der Inbegriff mediterraner Schönheit

Die Schauspielerin Claudia Cardinale galt in den 1960ern und 70ern als Inbegriff mediterraner Schönheit (Archivbild).
Die Schauspielerin Claudia Cardinale galt in den 1960ern und 70ern als Inbegriff mediterraner Schönheit (Archivbild).
Die Schauspielerin Claudia Cardinale galt in den 1960ern und 70ern als Inbegriff mediterraner Schönheit (Archivbild). Foto: picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection
JF-Plus Icon Premium Nachruf
 

Claudia Cardinale war der Inbegriff mediterraner Schönheit

Claudia Cardinale war eine der großen Diven des internationalen Films. Das liegt nicht nur an über hundert gedrehten Filmen. Nun hat sie sich mit 87 Jahren von der Welt verabschiedet. Ein Nachruf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Schauspielerin Claudia Cardinale galt in den 1960ern und 70ern als Inbegriff mediterraner Schönheit (Archivbild). Foto: picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement