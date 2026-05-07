Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Batteriespeicher: Das ist der große Irrtum der „Energiewende“

Batteriespeicher: Das ist der große Irrtum der „Energiewende“

Batteriespeicher: Das ist der große Irrtum der „Energiewende“

Batteriespeicheranlangen sollen die Energiewende ermöglichen; so jedenfalls die Theorie.
Batteriespeicheranlangen sollen die Energiewende ermöglichen; so jedenfalls die Theorie.
Batteriespeicheranlangen sollen die Energiewende ermöglichen; so jedenfalls die Theorie. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
JF-Plus Icon Premium Batteriespeicher
 

Das ist der große Irrtum der „Energiewende“

2,5 Millionen Batteriespeicher, 28 Gigawattstunden installierte Kapazität: Der Ausbau stationärer Stromspeicher in Deutschland hat in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen. Doch hinter den Rekordwerten verbirgt sich eine ernüchternde Wahrheit für die „Energiewende“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Batteriespeicheranlangen sollen die Energiewende ermöglichen; so jedenfalls die Theorie. Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles