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Petersberger Klimadialog: Merz hält an Klima-Abkommen fest – während die Wirtschaft abstürzt

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): hält seine Eröffnungsrede beim Petersberger Klimadialog. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): hält seine Eröffnungsrede beim Petersberger Klimadialog. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): steckt in der Klima-Falle. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Merz hält an Klima-Abkommen fest – während die Wirtschaft abstürzt

Auf dem Petersberger Klimadialog lobt Friedrich Merz die Energieverteuerung via CO₂-Preis. Gleichzeitig dürfe der Klimaschutz die industrielle Basis nicht gefährden. Wie sich der Bundeskanzler in Widersprüche verstrickt.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): steckt in der Klima-Falle. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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