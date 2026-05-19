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Woher kommt der Strom?: Warum die Energiewende-Rechnung nicht aufgeht

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Eine Frau mit rotblonden Haaren spricht, im Hintergrund sind Windräder zu sehen, Symbolbild für Petra Pinzlers Aussagen über die Energiewende
Eine Frau mit rotblonden Haaren spricht, im Hintergrund sind Windräder zu sehen, Symbolbild für Petra Pinzlers Aussagen über die Energiewende
Zeit-Journalistin Petra Pinzler bei Anne Will. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut / Screenshot Youtube / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Woher kommt der Strom?
 

Warum die Energiewende-Rechnung nicht aufgeht

Während das alte und apokalyptische Klimaszenario entschärft wird und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche an Subventionen und Ausbauplänen rüttelt, verteidigen Journalisten das grüne Großprojekt.

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Zeit-Journalistin Petra Pinzler bei Anne Will. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut / Screenshot Youtube / Montage: JF
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